17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

ÖTV Muafiyet üst limiti artırıldı. 58,46 oranında uygulanan yeniden düzenleme oranı ile sınır 1 milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi. Böylece engelli muafiyeti kapsamına giren araç seçenekleri de genişlemiş oldu. İşte yeni vergi indirimi düzenlemesi ile birlikte satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 16.01.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 23:05
  • 1
  • 48
348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

1 Ocak 2024 itibari ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst limiti 58,46 oranında artırılarak 1 milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi. Yeni yılla birlikte ÖTV muafiyetli satın alabileceğiniz araç modelleri katlanarak artmış oldu. Bazı otomobil markalarında ise 4, 5 araç seçeneği bulunurken an itibari ile firmanın tüm modelleri Engelli muafiyeti kapsamına girdi. Yeni vergi muafiyeti üst limiti ile birlikte vatandaşlar hangi araçları ne kadardan alabileceğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları…

1 OCAK İTİBARİ İLE VERGİSİZ SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 48
348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 386.527 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 515.694 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP 492.398 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 537.453 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 598.564 TL

  • 3
  • 48
348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

Urban 1.4 Fire 95 HP 414.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 492.546 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 517.546 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 565.231 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 617.083.900 TL

  • 4
  • 48
348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

Lounge 1.4 Fire 95 HP 437.453 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 515.694 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 588.379.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 640.900 TL

  • 5
  • 48
348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

Limited 1.4 Fire 95 HP 460.601 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 611.527 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 663.379 TL