348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

1 Ocak 2024 itibari ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst limiti 58,46 oranında artırılarak 1 milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi. Yeni yılla birlikte ÖTV muafiyetli satın alabileceğiniz araç modelleri katlanarak artmış oldu. Bazı otomobil markalarında ise 4, 5 araç seçeneği bulunurken an itibari ile firmanın tüm modelleri Engelli muafiyeti kapsamına girdi. Yeni vergi muafiyeti üst limiti ile birlikte vatandaşlar hangi araçları ne kadardan alabileceğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları…

1 OCAK İTİBARİ İLE VERGİSİZ SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI