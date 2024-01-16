17 Ocak 2024, Çarşamba
348 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ SATIŞI! Tüm modelleri indirim listesine girdi! Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?
ÖTV Muafiyet üst limiti artırıldı. 58,46 oranında uygulanan yeniden düzenleme oranı ile sınır 1 milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi. Böylece engelli muafiyeti kapsamına giren araç seçenekleri de genişlemiş oldu. İşte yeni vergi indirimi düzenlemesi ile birlikte satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 23:05
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