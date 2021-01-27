2.el araba fiyatları düşecek mi | Araba almak isteyenlere kritik uyarı

Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı.