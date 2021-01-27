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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 2.el araba fiyatları düşecek mi | Araba almak isteyenlere kritik uyarı 2.el araba fiyatları düşecek mi | Araba almak isteyenlere kritik uyarı En ucuz ikinci el arabalar | Sürücüler pandemi nedeniyle artan araç taleplerini en çok ikinci el piyasadan karşılamayı tercih etti. Sıfır araçların artan fiyatı nedeniyle, ikinci el otomobil pazarı büyük rağbet gördü. Geçen sene kısa bir süre içinde hemen hemen sıfır araç fiyatı seviyesine yükselen 2. el otomobil piyasasında büyük durgunluk yaşanıyor. Uzmanlar araba almak isteyenler için 'tam zamanı' önerisinde bulunuyor. İşte ayrıntılar Giriş Tarihi: 27.01.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 14:47
2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandığını, ancak Ekim ayı itibariyle rakamların geri geldiğini hatırlatan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Geçen yılın son aylarında ikinci el araç fiyatlarında meydana gelen düşüş sürüyor, şu anda ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 oranında geri geldiğini söyleyebiliriz" dedi.
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NTV'nin haberine göre; 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ikinci el otomotiv sektörünün 9 milyon adetin üzerinde bir satışla büyüyerek kapattığını, ancak pazarda Ekim ayı itibariyle bir durgunluk yaşandığını, bu durumun Ocak ayında da devam ettiğini belirten Erkoç, şunları söyledi:
"Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor.
Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı.
Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu, şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."