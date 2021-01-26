2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller

2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | 2020 yılında pandemi nedeniyle büyük zorluklar yaşayan otomotiv sektörü eskisi gibi gösterişli tanıtım törenleri yerine internet üzerinden tanıtımlara yöneldi. 2021 yılına hızlı başlayan birçok otomotiv devinin yeni otomobilleri Türkiye yollarına çıktı. 0 araba almak isteyen sürücülerin merakla beklediği liste yayınladı. İşte 2021 yılına damga vuracak sıfır model otomobiller...