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Haberler Galeri 2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller

2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller

2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | 2020 yılında pandemi nedeniyle büyük zorluklar yaşayan otomotiv sektörü eskisi gibi gösterişli tanıtım törenleri yerine internet üzerinden tanıtımlara yöneldi. 2021 yılına hızlı başlayan birçok otomotiv devinin yeni otomobilleri Türkiye yollarına çıktı. 0 araba almak isteyen sürücülerin merakla beklediği liste yayınladı. İşte 2021 yılına damga vuracak sıfır model otomobiller...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 13:43
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2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! 2021 yılına damga vuracak arabalar Türkiye'ye geldi.

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2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller

YENİ NİSSAN JUKE TÜRKİYE'DE (TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?)

Nissan'ın yenilenen Juke modelinin Türkiye lansmanı yapıldı. Lansmanda aracın detaylarıyla birlikte fiyatı da açıklandı. Yeni Nissan Juke Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

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2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller
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2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller


Lansmanla birlikte yeni Juke'un fiyatları da belli oldu.

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2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | Bayiden sıfır araba fiyatları | Tozu dumana katacaklar! İşte yeni modeller


Nissan Juke şimdiye kadar dünyada 1.5 milyona adet satış rakamına ulaştı.