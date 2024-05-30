30 Mayıs 2024, Perşembe
2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak
Ticari araç satın almak isteyenlerin en çok tercih ettiği araç modellerinin başında yer alan Fiat Doblo 2024 yılında yenilenen tasarımı ile satışa sunuldu. Yenilenen dizel motoru ve elektrikli motor seçeneği ile meraklılarının karşısına çıkan araç fiyatı ile de rakipleri ile sıkı rekabete girmeye hazırlanıyor. İşte 2024 model sıfır Fiat Doblo'ya dair merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:50
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