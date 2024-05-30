2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

Elektrikli Versiyon: E-Doblo

Yeni Doblo'nun en önemli yeniliklerinden biri de elektrikli versiyonu E-Doblo. Sınıfının en yüksek menzilini sunan E-Doblo, tek şarjla 346 km'ye kadar yol alabiliyor. 50 kWh'lık bataryaya sahip E-Doblo'da, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru, her koşulda yüksek performans sunuyor. 100 kW'a kadar hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabilen E-Doblo, Cargo versiyonunda da fonksiyonelliğinden ödün vermiyor ve içten yanmalı motorlarla aynı boyutları ve hacmi sunuyor.