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Renault'dan yepyeni bir model daha! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

Fransız üretici Renault, SUV gamını Symbioz ile genişletiyor! Captur ve Austral arasındaki boşluğu dolduracak olan Symbioz, klasik SUV tasarımını, ferah iç mekanı, verimli hibrit motorunu ve gelişmiş sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor. Temmuz ayında ön siparişe açılacak olan Symbioz'un fiyatı ise henüz belli değil.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:49
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Renault’dan yepyeni bir model daha! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

Renault, SUV gamını genişletmeye devam ediyor ve Captur ile Austral arasındaki boşluğu yeni Symbioz ile doldurmaya hazırlanıyor!

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Renault’dan yepyeni bir model daha! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

2025 Model Renault Symbioz'un Özellikleri Neler?

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Renault’dan yepyeni bir model daha! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

Klasik SUV Tasarımı: Yeni Symbioz, coupe/fastback trendine uymak yerine geleneksel SUV çizgilerini koruyor. Ön kısımda makyajlı Captur'dan tanıdığımız yeni tasarım dili kullanılıyor.

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Renault’dan yepyeni bir model daha! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

Ferah ve Teknolojik İç Mekan: Opsiyonel panoramik cam tavan ve 30 mm daha fazla baş mesafesi sunan Symbioz, üç kollu direksiyon, dijital gösterge ekranı ve 10.4 inçlik multimedya ekranı ile modern bir kokpite sahip.

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Renault’dan yepyeni bir model daha! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

Geniş Bagaj ve Saklama Alanları: Kaydırılabilir arka koltuklar sayesinde 492 ila 624 litre arasında değişen bagaj hacmi sunan Symbioz, 24.7 litrelik iç saklama alanlarıyla da öne çıkıyor.