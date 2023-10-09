2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857.575 adet olarak gerçekleşti. İşte veriler ışığında 2023 yılında en çok satılan otomobil modelleri ve satış rakamları…

2023 YILINDA EN ÇOK SATILAN ARAÇ MODELLERİ VE SATIŞ ADETLERİ