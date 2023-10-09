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Haberler Galeri 2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

2023 yılında en çok satışa sunulan otomobil modelleri ve satış adetleri belli oldu. Geçtiğimiz yıla nazaran elektrikli araç modellerinin de boy gösterdiği listede birçok değişiklik beraberinde geldi. İşte bu yılın en çok tercih edilen araba modelleri….

Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:08
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2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

2024 model araçların görülmesi ile birlikte otomobil üreticileri 2023 satışlarını geride bırakmaya hazırlanıyor. Showroomlar artık 2024 model araçlara ev sahipliği yapıyor ve firmalar 2023 model sıfır araçları artık geride bırakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857.575 adet olarak gerçekleşti. İşte veriler ışığında 2023 yılında en çok satılan otomobil modelleri ve satış rakamları…

2023 YILINDA EN ÇOK SATILAN ARAÇ MODELLERİ VE SATIŞ ADETLERİ

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2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

LAMBORGHINI 12 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 7 adet

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2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

FERRARI 17 adet satıldı

En çok satan modeli Roma: 7 adet

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2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi

ASTON MARTIN - 19 adet

En çok satan modeli DBX: 12 adet