09 Ekim 2023, Pazartesi
2023 yılında ne çok satılan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu! Bu yıl elektrikli araçlar sıralamayı değiştirdi
2023 yılında en çok satışa sunulan otomobil modelleri ve satış adetleri belli oldu. Geçtiğimiz yıla nazaran elektrikli araç modellerinin de boy gösterdiği listede birçok değişiklik beraberinde geldi. İşte bu yılın en çok tercih edilen araba modelleri….
Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:08
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