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Haberler Galeri Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı

Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan bağımsız kurum Euro NCAP, Volvo'yu test etti. Sosyal medyada sağlamlığı her defasında dile getirirlen Volvo'nun test sonucu görenleri şaşırttı. Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? Gibi soruların cevabı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 14:41
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Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı

Güvenlik denilince akla gelen ilk otomobil markası olan ve İsveç çeliğinden üretilen Volvo'nun sağlamlık testi sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı

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Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı
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Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı
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Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı