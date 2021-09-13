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2021 Hyundai Kona Electric Türkiye'de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

Güney Koreli otomotiv firması Hyundai, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA'yı Türkiye'de satışa sundu. Peki, 2021 Hyundai Kona Electric'in donanım ve tasarım özllikleri neler? 2021 Hyundai Kona Electric'in Türkiye fiyatı ne kadar? Kona Electric bir şarjla kaç km yol kat edebiliyor? İşte otomobil haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.09.2021 22:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 22:18
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2021 Hyundai Kona Electric Türkiye’de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

Hyundai Assan, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV'yi Türkiye'ye getirdi. Otomobilin Türkiye fiyatı açıklandı. Peki, KONA EV'nin menzili ne kadar? işte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Hyundai Kona Electric Türkiye’de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

KONA Elektrik, Progressive donanım paketiyle, motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor.

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2021 Hyundai Kona Electric Türkiye’de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.734.000 TL'ye satılıyor.

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2021 Hyundai Kona Electric Türkiye’de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip.

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2021 Hyundai Kona Electric Türkiye’de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.