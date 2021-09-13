2021 Hyundai Kona Electric Türkiye'de satışa sunuldu | Türkiye fiyatı belli oldu...

Güney Koreli otomotiv firması Hyundai, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA'yı Türkiye'de satışa sundu. Peki, 2021 Hyundai Kona Electric'in donanım ve tasarım özllikleri neler? 2021 Hyundai Kona Electric'in Türkiye fiyatı ne kadar? Kona Electric bir şarjla kaç km yol kat edebiliyor? İşte otomobil haberinin ayrıntıları...