1964 model Volkswagen T2'yi hurdalıktan alıp Almanya'dan Türkiye'ye yolladı! 350 bin TL'lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

Almanya'da yaşayan Halil Dalkoz, hurda olarak satın aldığı 1964 model Volkswagen T2 minibüsü Zonguldak'ta yaşayan oto tamirci amcası Kadir Dalkoz'a gönderdi. 3 yılda 350 bin TL harcayan Dalkoz arabayı öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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