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Haberler Galeri 1964 model Volkswagen T2'yi hurdalıktan alıp Almanya'dan Türkiye'ye yolladı! 350 bin TL'lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

1964 model Volkswagen T2'yi hurdalıktan alıp Almanya'dan Türkiye'ye yolladı! 350 bin TL'lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

Almanya'da yaşayan Halil Dalkoz, hurda olarak satın aldığı 1964 model Volkswagen T2 minibüsü Zonguldak'ta yaşayan oto tamirci amcası Kadir Dalkoz'a gönderdi. 3 yılda 350 bin TL harcayan Dalkoz arabayı öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:08
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1964 model Volkswagen T2’yi hurdalıktan alıp Almanya’dan Türkiye’ye yolladı! 350 bin TL’lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1964 model Volkswagen T2’yi hurdalıktan alıp Almanya’dan Türkiye’ye yolladı! 350 bin TL’lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.

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1964 model Volkswagen T2’yi hurdalıktan alıp Almanya’dan Türkiye’ye yolladı! 350 bin TL’lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz'un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı.

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1964 model Volkswagen T2’yi hurdalıktan alıp Almanya’dan Türkiye’ye yolladı! 350 bin TL’lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

Trafiğe çıkmaya hazır hale getirilen minibüs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kadir ustanın Almanya'daki yeğenine ulaştırılacak.

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1964 model Volkswagen T2’yi hurdalıktan alıp Almanya’dan Türkiye’ye yolladı! 350 bin TL’lik masraf sonrası görenler şaştı kaldı

'BU İŞ SABIR İŞİ'
Oto tamirciliğini 44 yıldır sürdüren Kadir Dalkoz, bu tür araçların nadir bulunduğunu ve değer gördüğünü vurgulayarak, "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar.