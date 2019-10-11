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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin
Dikkat! Arabanızda yanan arıza ışığının anlamını biliyor musunuz? Otomobil, yolcu taşımaya uygun tekerlekli, motorunu kendi taşıyabilen kara ulaşım taşıtı. Otomobil kavramının ilk ortaya çıktığı zaman göz önüne alınarak hayvan gücü kullanılmadan, itmeden veya çekmeden kendiliğinden hareket edebilen öz itmeli taşıtlardır. Günümüzde otomobiller günlük hayatlarımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:29
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