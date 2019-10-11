Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

Otomobiller yollarda kullanılmak için tasarlanmıştır, bunun yanı sıra yol dışı (Off-road) kullanıma olanak sağlayan otomobiller de vardır (SUV). Yollar diğer trafik öğeleriyle beraber paylaşılmaktadır. Genel olarak otomobiller içten yanmalı motorlarla ve dört lastiğin dönmesiyle çalışır. Ancak 2001 yılı itibariyle, hibrit motorlu otomobiller satılmaya başlamıştır. Elektrikle çalışan hibrit motorlar için şu an Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere, bir çok ülke vergilerini minimuma indirmiş ; ve ücretsiz elektrik dolum istasyonlarını otoparklara ve benzincilere yerleştirmiştir.