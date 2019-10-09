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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...
Araba alacaklar dikkat! Son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında otomobillerin kullanılamaz hale gelmesi, otomobil sahibi olmak isteyenleri sağlam araba arayışına itti. Hayatlarını tehlikeye atmak istemeyenler internet sitelerinde en çok bu konunun cevabını arıyorlar. İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan Otomobiller. Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:20
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