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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...

Araba alacaklar dikkat! Son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında otomobillerin kullanılamaz hale gelmesi, otomobil sahibi olmak isteyenleri sağlam araba arayışına itti. Hayatlarını tehlikeye atmak istemeyenler internet sitelerinde en çok bu konunun cevabını arıyorlar. İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan Otomobiller. Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:20
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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin...

FORD C-MAX

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %92

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %50