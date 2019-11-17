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2020 Ferrari Roma tanıtıldı! İşte özellikleri...
Dünyanın en ünlü İtalyan merkezli spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni ve önden motorlu modeli Ferrari Roma'yı resmen tanıttı. İşte Ferrari Roma hakkında ayrıntılar ve otomobilden kareler...
Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 16:29
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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...