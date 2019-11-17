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2020 Ferrari Roma tanıtıldı! İşte özellikleri...

Dünyanın en ünlü İtalyan merkezli spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni ve önden motorlu modeli Ferrari Roma'yı resmen tanıttı. İşte Ferrari Roma hakkında ayrıntılar ve otomobilden kareler...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 16:29
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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...

Ferrari Roma,3.9 litrelik çift turbolu V8 motoru kullanarak 620 beygir gücü ve 760 Nm tork üretebiliyor.

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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...

Zirve gücüne 7500 devirde ulaşan araç, 8 ileri vitesli çift kavramalı bir şanzıman ile eşleştirilmiş.

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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...

Ferrari'nin açıkladığı verilere göre model 0-100 km/sa hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayabiliyor.

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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...

200 km/sa hızına sadece 9.3 saniyede ulaşabilen araç, 320 km/sa'i aşan maksimum h��zı ile dikkat çekiyor.

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2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...
2020 Ferrari Roma taıtıldı! İşte özellikleri...