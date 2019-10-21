1974 model Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Sebebi ise...

DÖNEMİNDE BİRÇOK YENİLİĞE İMZA ATTI

Bugün artık çok sıradan sayılan özellik olarak telaffuz bile edilmeyen kimi özellikler Murat 124'le standart olarak hayatımıza girmiştir. Dört silindirli alaşım blok ve çift boğazlı bir karbüratöre sahip olması nedeniyle 5000-5500 devir/dakika gibi o yıllara göre çok sayılacak devirleri rahatlıkla yakalayabilmesi, gece için çift kırılmalı pozisyona getirilerek geceleri farlardan gözü koruyan iç ayna, çakmak, güneşlik, kapıdan kumandalı iç aydınlatmalar, benzin ikaz lambaları, direksiyonu da kilitleyen kontak, çift fazlı silecek hatta kalorifer gibi özelliklerin standart olarak sunulması o yıllar için devrim özelliğini taşıyordu.