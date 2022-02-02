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13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Edirne'de trafikten men edilen birçok araç farklı nedenlerle de olsa muhafaza altına alınmış. Yediemin Otoparkı'nda yıllardır sahiplerini bekleyen araçlar çürümeye başladı. Uzmanlar otoparkta adeta bir servet yattığını vurguladı. Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne'de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 12:57
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13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Edirne'de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

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13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Edirne'de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi.

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13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor.

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13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne'de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.

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13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti.