13 yıldır otoparkta bekliyorlar! Milyonluk servet çürüyor

Edirne'de trafikten men edilen birçok araç farklı nedenlerle de olsa muhafaza altına alınmış. Yediemin Otoparkı'nda yıllardır sahiplerini bekleyen araçlar çürümeye başladı. Uzmanlar otoparkta adeta bir servet yattığını vurguladı. Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne'de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.