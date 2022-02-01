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Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131'i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek
İzmir'in Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi sebebiyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu, aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı. Karadişoğlu arabayı işyerinde sergileyeceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 13:57Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 14:53