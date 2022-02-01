Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131’i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

"İŞYERİMDE SERGİLEYECEĞİM"

43 yıllık otomobili satın alan Karadişoğlu, "Klasik otomobil tutkunuyum. Zaten bu işlerle uğraşıyorum. Bu otomobilin en önemli özelliği ilk sahibinden olması, orjinalliğini koruyor olması ve de sadece 62 bin kilometrede olması. Orjinalliğini bozmadan otomobilin tamiratını yaptırıp, işyerimde sergileyeceğim" dedi.