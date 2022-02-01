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Haberler Galeri Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131'i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131'i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

İzmir'in Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi sebebiyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu, aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı. Karadişoğlu arabayı işyerinde sergileyeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 14:53
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Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131’i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

Bir çocuk babası İbrahim Kayalıer, 1979 yılında, sıfır kilometre Murat 131 marka otomobil satın aldı. Kayalıer'in kullanmaya kıyamadığı 62 bin kilometredeki otomobil, iki ay önce yaşamını yitirmesi üzerine yakınlarına kaldı.

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Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131’i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

Akile Kayalıer (80), eşinin ölümünden sonra kendilerine hatıra kalan ilk günkü gibi orjinalliğini koruduğu belirtilen otomobili satışa çıkardı.

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Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131’i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

Kayalıer Otomobilin her geçen gün evin önünde yok olmasına gönlüm razı olmadı dedi. Kayalıer, eşinden yadigar otomobilin kıymetini bileceğine inandığı; Tire Sanayi Sitesi'nde oto-yedek parça işiyle uğraşan Hasan Karadişoğlu'na 35 bin liraya sattı.

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Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131’i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

VİNÇ YARDIMIYLA BAHÇEDEN ÇIKARDI

Klasik otomobil tutkunu Karadişoğlu ise satın aldığı otomobili bahçeden yan taraftaki inşaat vincinin yardımıyla çıkartarak; gerekli tamiratlarını yaptırmak için sanayi sitesine çekici ile götürdü.

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Yıllardır evin bahçesinde duran 1979 model Murat 131’i vinçle çıkardılar! İşyerinde sergileyecek

"İŞYERİMDE SERGİLEYECEĞİM"

43 yıllık otomobili satın alan Karadişoğlu, "Klasik otomobil tutkunuyum. Zaten bu işlerle uğraşıyorum. Bu otomobilin en önemli özelliği ilk sahibinden olması, orjinalliğini koruyor olması ve de sadece 62 bin kilometrede olması. Orjinalliğini bozmadan otomobilin tamiratını yaptırıp, işyerimde sergileyeceğim" dedi.