0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Pandemi dönemi ile birlikte artan otomobil talebi nedeniyle, birçok firma piyasaya sıfır araç üretmekte sıkıntı yaşadı.Ekim ayı ile birlikte otomobil firmaları kampanya yarışına girdi. Kampanyalar kapsamında fiyat indiren de var faizi 15 aya kadar sıfırlayan da. İşte sıfır otomobilde ekim ayı kampanyaları..