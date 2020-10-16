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Haberler Galeri 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Pandemi dönemi ile birlikte artan otomobil talebi nedeniyle, birçok firma piyasaya sıfır araç üretmekte sıkıntı yaşadı.Ekim ayı ile birlikte otomobil firmaları kampanya yarışına girdi. Kampanyalar kapsamında fiyat indiren de var faizi 15 aya kadar sıfırlayan da. İşte sıfır otomobilde ekim ayı kampanyaları..

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:05
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler
İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler
Ekim ayı itibariyle çok sayıda otomobil markası kimi modeller için bir bir kampanyalarını duyurmaya başladı.
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler
15 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile satışa çıkarılan modeller için kampanya başvuru süresi 31 Ekim'e kadar tanımlanırken, aylık 1499 TL ödeme seçeneğiyle araç sahibi olunacak.
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler
İşte Opel, Honda, Citroen, Dacia, Hyundai, Kia, Pegeout, Renault ve diğer otomobil üreticilerinin ekim ayı kampanyaları...
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Otomobil kampanyaları Ekim 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları indirdiler
Ekim ayının 31'ine kadar Citroen yetkili satıcılarından Kredi Koruma Sigortası alan kişilere % 0, %1,33 ve %1,39 faiz oranıyla araç kampanyalarına katılabiliyor.