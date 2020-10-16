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Dikkat! Araba kullanırken bu işaretleri görürseniz...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu lambaların ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:11
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Dikkat! Araba kullanırken bu işaretleri görürseniz...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat! Araba kullanırken bu işaretleri görürseniz...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Dikkat! Araba kullanırken bu işaretleri görürseniz...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Dikkat! Araba kullanırken bu işaretleri görürseniz...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Dikkat! Araba kullanırken bu işaretleri görürseniz...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR