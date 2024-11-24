Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sürecini tamamladı. 23 Kasım 2024'te yapılan atama sonuçlarının ardından gözler, öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacakları sorusuna çevrildi. Atama kararlarının ardından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman görevlerine başlayacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…