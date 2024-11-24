24 Kasım 2024, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Memurlar Galerileri Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Yeni atanan öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacağı sorusu, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklanmasının ardından gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen törenin ardından atama sonuçları öğretmenler tarafından öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, atama kararnamelerinin yasal sürecin tamamlanmasının ardından illere gönderileceğini belirtti. Peki, 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:50
Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sürecini tamamladı. 23 Kasım 2024'te yapılan atama sonuçlarının ardından gözler, öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacakları sorusuna çevrildi. Atama kararlarının ardından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman görevlerine başlayacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…

Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Atama Sonuçları Açıklandı, Göreve Başlama Tarihi İçin Geri Sayım Başladı

23 Kasım tarihinde açıklanan sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ardından, öğretmen adayları şimdi göreve başlama tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sürecinin sonlanmasının ardından atama kararnamelerinin yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından illere gönderileceğini belirtmişti. Ancak öğretmenlerin göreve başlaması için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanması gerektiği vurgulandı.

Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Atama Kararnameleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, atama sonuçları ve güvenlik soruşturması sürecinin tamamlanmasının ardından 20 bin öğretmen göreve başlayacak. Henüz atama kararlarının yayınlanacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı, ancak konuya ilişkin gelişmeler takip edilerek haberlere eklenecek.

Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...

Atama Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir. Adaylar, atama sonuçlarını görmek için MEB'in resmi adresi üzerinden kişisel e-Devlet şifreleriyle erişim sağlayabilirler.

Sözleşmeli öğretmenler, atama sonuçları ile birlikte göreve başlama sürecine dair detayları yakından takip ediyor. Atama kararnamelerinin yayınlanması ve güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasıyla birlikte, öğretmenler yeni eğitim dönemine adım atacaklar.