24 Kasım 2024, Pazar
Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması görev tarihleri...
Yeni atanan öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacağı sorusu, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklanmasının ardından gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen törenin ardından atama sonuçları öğretmenler tarafından öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, atama kararnamelerinin yasal sürecin tamamlanmasının ardından illere gönderileceğini belirtti. Peki, 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:50