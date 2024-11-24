24 Kasım 2024, Pazar
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?
Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için duyurduğu 36 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili başvuru süreci merakla bekleniyor. Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında tabip, uzman tabip, hemşire ve sağlık teknikeri gibi kadroların yer aldığı alımlar için detayların ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzunda netleşmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:42