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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için duyurduğu 36 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili başvuru süreci merakla bekleniyor. Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında tabip, uzman tabip, hemşire ve sağlık teknikeri gibi kadroların yer aldığı alımlar için detayların ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzunda netleşmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:42
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için planladığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuruların başlayacağı tarih ve detayların netleşmesi için gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak tercih kılavuzunda. Peki alımlar ne zaman yapılacak? Hangi kadrolar için alım gerçekleştirilecek?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

2024 yılında yapılması beklenen personel alımı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2024 yılı içinde sağlık personeli alımı planlamasının bulunmadığını yeni alımların 2025 yılı için gündemde olacağını ifade etti. Bu açıklama, alımları bekleyen adaylar arasında kafa karışıklığı yaratsa da ilerleyen günlerde resmi duyuruların yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

36 Bin Sağlık Personeli İçin Kadro ve Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin sözleşmeli personel alımında kadroların dağılımı şu şekilde olacak:

1 Diyetisyen
9 Ebe
2 Hemşire
25 Sağlık Memuru
1 Sağlık Teknikeri
3.498 Tabip
32.464 Uzman Tabip

İstihdam edilecek personelin büyük çoğunluğu yataklı tedavi birimlerinde görev yapacak. Bunun dışında ilçe sağlık müdürlükleri toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve acil sağlık hizmetlerinde de görevlendirmeler planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

KPSS Puanı ve Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Sağlık personeli alımı için başvurular, KPSS puanına göre yapılacak. Ancak tercih kılavuzunda yer alacak taban puanlar ve branşlara göre belirlenen kontenjan detayları henüz açıklanmış değil. Kılavuzun yayınlanmasının ardından, adaylar tercihlerini ÖSYM'nin sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

Atamalar Ne Zaman Gerçekleşecek?

Başvuru sürecinin ardından yapılacak yerleştirme işlemleriyle alımların yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Ancak resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı duyurular süreçle ilgili netlik sağlayacak.