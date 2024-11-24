Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı son durum ne?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

2024 yılında yapılması beklenen personel alımı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2024 yılı içinde sağlık personeli alımı planlamasının bulunmadığını yeni alımların 2025 yılı için gündemde olacağını ifade etti. Bu açıklama, alımları bekleyen adaylar arasında kafa karışıklığı yaratsa da ilerleyen günlerde resmi duyuruların yapılması bekleniyor.