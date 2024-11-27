Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Memur olmak ve kamuda çalışmak isteyenler için 21 kamu kurumunda istihdam açıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre KPSS şartlı ve KPSS'siz personel alımları yapılacak. Alımlar, bakanlıklardan üniversitelere, belediyelerden özel idarelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.