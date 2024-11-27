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Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Kamu kurumları alım yapacağı kadroları açıkladı. Türkiye genelinde 21 kamu kurumu, KPSS şartlı ve şartsız işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar, farklı eğitim seviyelerinden adaylara geniş bir iş yelpazesini kapsıyor. Peki, hangi pozisyonlar için alım yapılacak ve başvuru detayları neler? İşte kamu kurumlarının güncel alım ilanları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:19
Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Memur olmak ve kamuda çalışmak isteyenler için 21 kamu kurumunda istihdam açıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre KPSS şartlı ve KPSS'siz personel alımları yapılacak. Alımlar, bakanlıklardan üniversitelere, belediyelerden özel idarelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Kalkınma Ajansı, Bakanlık, Üniversite, Belediye, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bilecik İl Özel İdaresi, Adli Tıp Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Polis Akademisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, DSİ, KGM, TÜİK TÜRKAK ve TSE olmak üzere toplamda 21 kamu kurumunda alım yapılacak kadrolar açıklandı. İşte personel alımları ile ilgili detaylar…

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ankara İl Tarım ve Orman Bakanlığı tarım işçisi pozisyonunda 1 sürekli işçi (eski hükümlü) alım yapacağını duyurdu. 25 Kasım 2024 tarihinde İŞKUR üzerinden başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde, şube müdürü, şef ve memur kadrolarına Görevde Yükselme Sınavı, tekniker ve teknisyen kadrolarına ise Ünvan Değişikliği Sınavı ile atama yapılacak. Başvurular 13 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sözlü giriş sınavı ile 12 Akreditasyon Uzman Yardımcısı pozisyonunda kadro açıldı. Başvurular 11 Kasım 2024 tarihinde başladı, 29 Kasım tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi 24 hemşire ve 1 perfüzyonist pozisyonlarında 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 15 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 1 biyolog, 1 makine mühendisi, 5 hemşire, 1 infaz ve koruma memuru, 5 destek personeli (hizmetli) için kadrolar açıldı. Başvurular 25 Kasım tarihinde başlamış olup, 01 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)

Serhat Kalkınma Ajansı 2 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden birinde görevlendirilmek üzere Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Ziraat Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden mezun 2 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 17 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 02 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 14 adet ( On Dört ) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacağı açıklandı. Başvurular 4 Aralık 2024'e kadar devam edecek.

TÜİK, aynı zamanda 2 aşçı, 1 teknisyen ve 7 temizlik görevlisi kadrolarında toplamda 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süresi 9 Aralık 2024'te sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 1 kıdemli iş analisti ve 2 yazılım uzmanı olmak üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular, 20 Kasım 2024'te başlamış olup, 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajansı, kadrosunu genişletmek üzere 3 uzman personel alımı yapacak. Başvurular, 25 Kasım 2024 tarihinde başlamış ve 6 Aralık 2024 tarihine kadar sürecektir.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Millî Savunma Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında teknik sınıflarda uzman erbaş olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. 2024/3 dönem uzman erbaş temini başvuruları 18 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacak. Giriş sınavı ile yapılacak alımlar için başvurular, 25 Kasım 2024'te başlamış ve 6 Aralık 2024'te sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Türkiye Şeker Fabrikaları

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere mühendis ve tekniker kadrolarına sözleşmeli personel alacak. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak alımlar için başvurular 28 Kasım 2024'te başlayacak ve 8 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi, hastane başmüdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS (B) puan sıralamasına göre sözleşmeli personel alımı yapacak. 4/B statüsündeki alımlar için başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 9 Aralık 2024'e kadar devam edecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik dışı alanlardan 50 bakanlık müfettiş yardımcısı istihdam edecek. İptal edilen önceki başvuruların ardından, 2024-KPSS Lisans sonuçlarının yeniden değerlendirilmesiyle başvurular 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, KPSS (B) puan sıralamasına göre toplam 16 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek alımlar için başvurular, 25 Kasım 2024'te başlamış olup, 9 Aralık 2024'e kadar devam edecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık uygulama merkezleri ve diş sağlığı birimlerinde görevlendirilmek üzere 42 sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak alımlar için başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 9 Aralık 2024'te sona erecektir.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

Türk Standardları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alımı yapacak. Pozisyonları için başvurular 1-10 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 239 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 145 hemşire, 23 sağlık teknikeri, 69 temizlik görevlisi ve 2 büro personeli için açılan kadrolara başvuru alımları 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya merkez ve ilçelerdeki birimlerde görevlendirilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 11 Aralık 2024'e kadar devam edecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı

Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu kadrolarına yönelik giriş sınavı düzenleyecek. Bu kapsamda toplam 41 kadro için yazılı sınav 11 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak. Yazılı aşamayı geçen adaylar için sözlü sınav ve analiz yetenek testi uygulanacak. Başvurular, 25 Kasım 2024'te başlamış olup, 17 Aralık 2024 saat 14:00'te sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 Fon Denetçi Yardımcısı, 40 Fon Uzman Yardımcısı ve 15 Fon Avukatı alınacak. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 27 Aralık 2024'te başlayacak ve 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak

Başvuru Şartları Neler? Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru şartları ilanın niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. KPSS taban puan şartları her ilan için farklıdır. Bazı ilanlarda yazılı ve sözlü sınavlar yer almaktadır. Başvuruda bulunmak için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ilgili ilana giderek, başvuru şartlarına ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak