27 Kasım 2024, Çarşamba
Son dakika: 21 kamu kurumu kadrolarını açıkladı! KPSS şartlı ve şartsız memur ve işçi alımı yapılacak
Kamu kurumları alım yapacağı kadroları açıkladı. Türkiye genelinde 21 kamu kurumu, KPSS şartlı ve şartsız işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar, farklı eğitim seviyelerinden adaylara geniş bir iş yelpazesini kapsıyor. Peki, hangi pozisyonlar için alım yapılacak ve başvuru detayları neler? İşte kamu kurumlarının güncel alım ilanları...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:19