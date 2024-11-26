En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda, en az ilköğretim mezunu ve B sınıfı ehliyeti olan adaylar için iş fırsatları yer alıyor. Ambulans sürücüsü olarak çalışmak ve sağlık sektöründe bir kariyer fırsatı yakalamak isteyenler için ilanlar yayınlandı. İlanlarda 5 yıllık deneyim aranırken, bazı ilanlarda ise deneyim şartı bulunmuyor. İşte başvuru detayları…