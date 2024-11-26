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En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda, en az ilköğretim mezunu ve B sınıfı ehliyeti olan adaylar için iş fırsatları yer alıyor. Ambulans sürücüsü olarak çalışmak ve sağlık sektöründe bir kariyer fırsatı yakalamak isteyenler için ilanlar yayınlandı. İlanlarda 5 yıllık deneyim aranırken, bazı ilanlarda ise deneyim şartı bulunmuyor. İşte başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:24
En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Hem Adana hem de Şırnak illerinde deneyimli ve deneyimsiz ambulans şoförü ilanları yayınlandı. İlanlarda en az ilköğretim mezunu şartı yer alıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden kabul ediliyor. Ayrıca ilan bilgisinde irtibat bilgileri yer alıyor. İşte yayınlanan ilanlarla ilgili detaylar!

En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Ambulans Sürücüsü Pozisyonlarında Aranan Nitelikler

Ambulans sürücüsü olarak görev almak isteyen adaylardan istenen temel şartlar şu şekilde:

En az ilköğretim mezunu olmak.

Geçerli bir B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

18 ile 50 yaş arasında olmak.

Belirtilen bölgelerde ikamet etmek ya da başvuru sonrası taşınmaya uygun olmak.

Bazı pozisyonlar için iş tecrübesi isteniyor.

En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Adana'daki Ambulans Sürücüsü İş İlanları

Adana Çukurova'da bulunan Avrupa Hospital, ambulans sürücüsü pozisyonu için yeni bir ilan yayınladı. Çukurova / Adana bölgesinde deneyimli ve deneyimsiz 2 ambulans sürücüsü alınacak. Başvurular 25 Kasım - 20 Aralık 2024 tarihleri aralığında yapılacak. Adana'nın tüm ilçelerinden başvurular kabul ediliyor.

En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Başvuru yapmak için tıklayınız:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008668183&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008668183&isyeriTuru=%C3%96zel

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008668183&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008668183&isyeriTuru=%C3%96zel

En az ilköğretim mezunu 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Şırnak'ta Deneyimli Ambulans Sürücüsü Aranıyor

Yayımlanan iş ilanında, Şırnak'ta çalışacak deneyimli ambulans şoförleri aranıyor. 5 yıl iş tecrübesine sahip 3 ambulans sürücüsü alınacak. Başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 18 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Başvuru yapmak için tıklayınız:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008665683&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008665683&isyeriTuru=%C3%96zel

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Adaylar, İŞKUR üzerinden başvuru yaparak ilanlara CV bırakabilirler. Başvuruların son tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Ayrıca bazı pozisyonlar için şahsen başvuru şartı aranabilir, bu nedenle ilan detaylarının dikkatlice incelenmesi önem taşıyor.