Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS 2. il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il dışı atama ve tayin sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, öğretmenlerin yer değiştirme durumları kesinlik kazanacak. Sonuçlar, MEBBİS kullanıcı adı veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler, MEB'in yaptığı açıklama doğrultusunda il dışı tayin sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler. Peki öğretmenlerin 2. il dışı tayin sonuçları nereden öğrenilir?