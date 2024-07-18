Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS 2. il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği il dışı atama sonuçlarını açıkladı. MEBBİS üzerinden yoğun ilgi gören sonuç ekranı, kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme sürecindeki heyecanını yansıtıyor. 11-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları sonucunda, öğretmenlerin hangi illere tayin edileceği netlik kazandı. İşte detayları...