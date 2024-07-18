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Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS 2. il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği il dışı atama sonuçlarını açıkladı. MEBBİS üzerinden yoğun ilgi gören sonuç ekranı, kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme sürecindeki heyecanını yansıtıyor. 11-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları sonucunda, öğretmenlerin hangi illere tayin edileceği netlik kazandı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 12:22 Güncelleme: 18.07.2024 12:36
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Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il dışı atama ve tayin sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, öğretmenlerin yer değiştirme durumları kesinlik kazanacak. Sonuçlar, MEBBİS kullanıcı adı veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler, MEB'in yaptığı açıklama doğrultusunda il dışı tayin sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler. Peki öğretmenlerin 2. il dışı tayin sonuçları nereden öğrenilir?

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Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmenler İl Dışı Atama Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş Sona Eriyor!

Binlerce öğretmenin merakla beklediği 2024 yılı il dışı atama sonuçları, 18 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu.

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Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçlara MEBBİS ve e-Devlet'ten Ulaşabilirsiniz

İl dışı atamalarda heyecanlı bekleyişini sürdüren öğretmenler, sonuçlara 18 Temmuz Çarşamba gününden itibaren MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişebilecekler.

MEBBİS ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024 | MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" İçin Önemli Detay

"12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" kategorisinde başvuru yapan öğretmenlerin atamaları, diğer başvurular sonuçlandırıldıktan sonra kalan kontenjanlara göre yapılacak.