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Haberler Galeri MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda temizlik personeli alımı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik sorunlarına çözüm getirmek amacıyla 30 bin yeni temizlik personelinin istihdam edileceğini açıkladı. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası, alım sürecine dair tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:42
MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

MEB personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara yapılacak temizlik personeli alımına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, İŞKUR TYP programı aracılığıyla 30 bin temizlik personelinin Bakanlık bünyesinde istihdam edileceğini ve başvuruların 23 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Peki, 2024 yılında MEB'in okullara alacağı 30 bin temizlik görevlisi için başvuru şartları neler, hangi illerde istihdam sağlanacak? İşte MEB personel alımı hakkında merak edilen detaylar...

MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 30 bin temizlik işçisi alımına ilişkin detayları paylaştı. "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ettik. Şartları ise MEB belirleyecek," diyen Işıkhan, valiliklerle iş birliği içinde çalışıldığını vurguladı.

MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

Eğitim Gündemi ve Temizlik Personeli İhtiyacı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik personeli istihdamı üzerine katıldığı bir televizyon programında önemli bilgiler verdi. Tekin, 30 bin ilave personel alımının Pazartesi günü başlayacağını duyurarak, "Bu alım ile okullardaki temizlik sorununu çözüme kavuşturacağız," ifadelerini kullandı.

MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

Başvuru Süreci ve Detayları

Bakan Tekin, başvuruların 3 gün süreceğini ve e-Devlet, ALO 170 ile hizmet birimleri üzerinden alınacağını belirtti. Başvuru ekranının açılması bekleniyor ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor. Bu, temizlik personeli alımına yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

İstihdam ve Ücret Artışına Dair Gelişmeler

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamındaki günlük 566 liralık harçlığın yetersiz olduğunu belirterek, "Ücretin artırılması noktasında çalışmalarımız sürüyor," dedi. Bu durum, temizlik personeli alımının yanı sıra, genel istihdam koşullarını da olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyor.