MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...

MEB personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara yapılacak temizlik personeli alımına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, İŞKUR TYP programı aracılığıyla 30 bin temizlik personelinin Bakanlık bünyesinde istihdam edileceğini ve başvuruların 23 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Peki, 2024 yılında MEB'in okullara alacağı 30 bin temizlik görevlisi için başvuru şartları neler, hangi illerde istihdam sağlanacak? İşte MEB personel alımı hakkında merak edilen detaylar...