24 Eylül 2024, Salı
MEB 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartlar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nda temizlik personeli alımı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik sorunlarına çözüm getirmek amacıyla 30 bin yeni temizlik personelinin istihdam edileceğini açıkladı. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası, alım sürecine dair tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:42