16 Ağustos 2024, Cuma
Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın eş ve aile birlikteliği kapsamında gerçekleştirdiği iller arası yer değiştirme tercihleri tamamlandı. Bugün ise öğretmenlerin merakla beklediği mazeret tayini sonuçları açıklanacak. Başvuruda bulunan öğretmenler, 2024 yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta duyurulacağını araştırıyor. Sonuçlar, MEBBİS üzerinden erişime açılacak. İşte MEB'den gelecek son bilgilere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:48