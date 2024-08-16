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Haberler Galeri Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eş ve aile birlikteliği kapsamında gerçekleştirdiği iller arası yer değiştirme tercihleri tamamlandı. Bugün ise öğretmenlerin merakla beklediği mazeret tayini sonuçları açıklanacak. Başvuruda bulunan öğretmenler, 2024 yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta duyurulacağını araştırıyor. Sonuçlar, MEBBİS üzerinden erişime açılacak. İşte MEB'den gelecek son bilgilere ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:48
Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

13-15 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurularının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Başvuru sonuçları, MEBBİS ve personel.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Peki, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte mazeret tayini sonuçlarıyla ilgili son bilgiler...

Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Eş Durumu Tayin Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen öğretmenlerin eş durumu tayin başvurularının sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği bu sonuçlar, atama süreciyle birlikte birçok aileyi ilgilendiriyor. İşte eş durumu tayin sonuçları ve süreçle ilgili merak edilenler...

Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, sonuçlarını nasıl öğrenebilecekleri de büyük önem taşıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, sonuçlara bu platform üzerinden erişim sağlayabilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Mazerete bağlı tayin sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içerisinde tamamlanacak. Tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri de bu takvime göre yürütülecek.

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