Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, sonuçlarını nasıl öğrenebilecekleri de büyük önem taşıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, sonuçlara bu platform üzerinden erişim sağlayabilecek.