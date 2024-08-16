20 bin öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? e-Devlet sorgulama ekranı...

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için düzenlediği sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Başvurular Haziran ayında tamamlandı ve mülakatlar 1 Temmuz'da başladı. Şimdi adaylar sonuçların açıklanmasını ve erişim bilgilerini öğrenmek istiyor. Sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...