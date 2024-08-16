16 Ağustos 2024, Cuma
20 bin öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
MEB, 20 bin öğretmen ataması için yapılan sözlü mülakatlarının sonuç duyurusu için gzöler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Adaylar, 16 Ağustos itibarıyla sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merakla takip ediyor. Sonuçlar erişime açıldığında, atama ve göreve başlama süreçleri hakkında da açıklamalar yapılacak. Peki, sonuçlar açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:56