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Haberler Galeri Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...

Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...

Bugün memur olmayı hedefleyenler için önemli bir güncelleme yapıldı. 26 kamu kurumu, toplamda 4.986 personel alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli personel, destek personeli, büro personeli, sözleşmeli bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlar için yayımlanan bu alım ilanları, memur adayları için büyük bir fırsat sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:57
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Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru şartları...

Türkiye'nin çeşitli kamu kurumları, geniş çaplı personel alımlarıyla memur, sözleşmeli personel ve işçi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik büyük bir adım atmış bulunmaktadır. Bu alımlar, 26 farklı kurum tarafından yapılacak olup, toplamda 4.986 yeni personel kamu sektörüne dahil edilecek. İşte bu alımlarla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar ve başvuru süreçleri.

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Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru şartları...

Kamu Kurumlarına Yapılacak Toplu Alımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanlık, 1271 Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonu için yazılı ve sözlü sınav ile personel alacak. Başvurular 15-25 Nisan 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Yazılı sınav 25 Mayıs 2024'te Ankara'da yapılacak ve adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru şartları...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.

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Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru şartları...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı: Bu bakanlık, 1608 personel alımı yapacak. Aranılan pozisyonlar arasında avukat, büro personeli, mühendis ve teknisyen gibi çeşitli meslek grupları bulunmaktadır. Başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.