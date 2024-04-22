22 Nisan 2024, Pazartesi
Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
Bugün memur olmayı hedefleyenler için önemli bir güncelleme yapıldı. 26 kamu kurumu, toplamda 4.986 personel alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli personel, destek personeli, büro personeli, sözleşmeli bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlar için yayımlanan bu alım ilanları, memur adayları için büyük bir fırsat sunuyor.
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:57
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