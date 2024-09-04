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Haberler Galeri Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

Ünlülerin zayıflama yöntemleri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Zuhal Topal ise verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Yemekteyiz isimli yemek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Topal'ın kilo verme yöntemi ortaya çıktı. Kilolarından kurtulan ve fit vücuduyla dikkat çeken Zuhal Topal bakın nasıl zayıflamış...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:45
Zuhal Topal’ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

Özellikle Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Zuhal Topal, son haliyle ağızları açık bırakıyor...

Zuhal Topal’ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

2008 yılında Korhan Saygıner ile nikah masasına oturan Zuhal Topal'ın Lina isminde bir kızı bulunuyor.

Zuhal Topal’ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

Doğum kilolarından kurtulan ve yıllardır formunu koruyan ünlü ismin, kilo verme yöntemi de merak ediliyor.

Zuhal Topal’ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

Topal, meğer kimsenin bilmediği basit bir yöntemle mum gibi erimiş...

Zuhal Topal’ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş

İşte Zuhal Topal'ın kilo verme sırrı...