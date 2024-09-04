04 Eylül 2024, Çarşamba
Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı: 1 kaşık içerek mum gibi erimiş
Ünlülerin zayıflama yöntemleri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Zuhal Topal ise verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Yemekteyiz isimli yemek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Topal'ın kilo verme yöntemi ortaya çıktı. Kilolarından kurtulan ve fit vücuduyla dikkat çeken Zuhal Topal bakın nasıl zayıflamış...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:45