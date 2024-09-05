05 Eylül 2024, Perşembe
7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!
Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2012 yazında Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıyan fazla kiloları sebebiyle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. 45'lik oyuncu daha sonrasında adeta fişek gibi erimesiyle 19'luk genç kızlara taş çıkardı. Sadece 7 günde 6 kilo veren Özgü Namal'ın bu süreçte kahvaltıda havuç, elma suyu ve öğlen çim suyu tükettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:49