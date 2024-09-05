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7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2012 yazında Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıyan fazla kiloları sebebiyle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. 45'lik oyuncu daha sonrasında adeta fişek gibi erimesiyle 19'luk genç kızlara taş çıkardı. Sadece 7 günde 6 kilo veren Özgü Namal'ın bu süreçte kahvaltıda havuç, elma suyu ve öğlen çim suyu tükettiği ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:49
7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın kilo verme süreci pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Güncel olarak şu anda Kızıl Goncalar dizisinde oynayan güzel oyuncunun bir zamanlar aldığı kilolar ve diyet süreci ilham oluyor. İşte 45'lik oyuncunun fişek gibi zayıflamasına yardımcı olan diyeti...

7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!

Günlük Beslenme Düzeniyle Kilo Verdi

Namal, günlük olarak 2.5 litre su tüketerek vücudundaki toksinlerden arınmaya odaklandı. Kahvaltıda havuç ve elma suyuyla güne enerjik bir başlangıç yapan oyuncu, öğlen çim suyu ve yeşil salata tüketti. Akşamları ise sebze çorbası ve ızgara sebzelerle detoks sürecini destekledi.

7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!

Sabah

Kahvaltı: Havuç-Elma Suyu
1 bardak ılık su

Öğlen

Öğle Yemeği: Çim Suyu
Yeşil salata (marul, roka, salatalık, avokado)

Akşam

Akşam Yemeği: Sebze çorbası (ıspanak, brokoli, kabak)
Izgara sebzeler (kabak, biber, patlıcan)

7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!

Çim Suyunun Faydaları Nelerdir?

Namal'ın hızlı kilo verme sürecinde önemli bir yer tutan çim suyu, vücudu arındıran güçlü bir detoks içeceği olarak biliniyor. Bu süper besinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor.

Detoksifikasyon: Karaciğeri temizleyerek toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Antioksidan Kaynağı: Serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur.
Enerji Artışı: Doğal enerji kaynağı olarak vücudu canlandırır.
Sindirim Sistemi Desteği: Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.
Vitamin ve Mineral Deposu: A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir.

7 günde 6 kilo verdiren Özgü Namal diyeti: 3 içecekle fişek gibi eridi!

Çim Suyu Nasıl Tüketilir?

Çim suyu, kısa sürede sağladığı etkilerle popülerlik kazanıyor. Ancak bu içeceği doğru şekilde tüketmek, sağladığı faydalardan tam anlamıyla yararlanmak için oldukça önemli. İşte doğru çim suyu tüketim rehberi:

Hazırlık: Taze buğday çimlerini bir buğday çimi sıkacağı veya blender kullanarak suyunu çıkarın.
Porsiyon: Genellikle 30 ml (yaklaşık 1 shot) şeklinde tüketilir. Yeni başlayanlar daha küçük miktarlarla başlayabilir.
İçim Zamanı: Sabah aç karnına veya öğün aralarında içmek en etkilisidir.
Tatlandırma: Çim suyunun tadı yoğun olabilir, elma suyu veya limon suyu ile karıştırılarak tüketilebilir.