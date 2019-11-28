Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi oldu
ABD'de evlere temizliğe gitmesiyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel; Günaydın'a verdiği röportajda annesi Hülya Darcan ile ilgili ilginç iddialarda bulunmuştu. Kardeşi Bergüzar Korel hakkında da sert açıklamalar yapan Zeynep Korel şimdi de annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 28.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:19
ABD'de evlere temizliğe gitmesiyle gündeme bomba gibi düşen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, daha önce, 'Babamdan da, annemden de şiddet gördüm. Babam dayak yiyerek büyüdüğü için ona bu durum normal geliyordu. Onu suçlamıyorum. Annem daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu. Ama en son 30 yaşındayken dayağını yedim. Babamı yeni kaybettiğimiz bir dönemdi. İçindeki buhrana yenildi ve bana şiddet uyguladı. O yaşta dayak yemek gururuma dokunmuştu" demişti.
"BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜ"
Bu sözlerle magazin dünyasında günlerce konuşulan Zeynep Korel ayrıca annesi için, "Beni yaşarken öldürdü" demişti.
Kız kardeşi Bergüzar Korel için de sert açıklamalar yapan Korel bu kez de savcılığa başvurdu. Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi oldu.
Kardeşi ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini belirten Korel, suç duyurusunda bulundu. Tehdit içerikli mesajları delil olarak sunan Korel, can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma talep etti.
MİRAS İDDİASI
Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi, daha önce yaptığı açıklamada, Zeynep Korel'in babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı söyleyerek, "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel'e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras.