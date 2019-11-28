Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi oldu

ABD'de evlere temizliğe gitmesiyle gündeme bomba gibi düşen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, daha önce, 'Babamdan da, annemden de şiddet gördüm. Babam dayak yiyerek büyüdüğü için ona bu durum normal geliyordu. Onu suçlamıyorum. Annem daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu. Ama en son 30 yaşındayken dayağını yedim. Babamı yeni kaybettiğimiz bir dönemdi. İçindeki buhrana yenildi ve bana şiddet uyguladı. O yaşta dayak yemek gururuma dokunmuştu" demişti.

