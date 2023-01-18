18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Dilberay filmindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Büşra Pekin estetik yaptırdığı iddialarıyla gündem olmuştu. Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken oyuncunun son pozlarını gören tanımakta güçlük çekmişti. Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki arkadaşı Zeynep Koçak, Büşra Pekin'e paylaşımı sonrası olay bir göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:26
  • 1
  • 11
Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta şahlanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yapmıştı. Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuşmuştu. Büşra Pekin Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer almak için kolları sıvamıştı.

  • 3
  • 11
Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımamıştı.

Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü. Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", "Ana tanıyamadım ya la", "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?" yorumlarında bulunmuştu.

  • 4
  • 11
Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı.

  • 5
  • 11
Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

"DUDAKLARIM KENDİ DUDAKLARIM"

Büşra Pekin ise bu sözlerle kendini savundu:

"Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla. Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım"