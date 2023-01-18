18 Ocak 2023, Çarşamba
Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı
Dilberay filmindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Büşra Pekin estetik yaptırdığı iddialarıyla gündem olmuştu. Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken oyuncunun son pozlarını gören tanımakta güçlük çekmişti. Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki arkadaşı Zeynep Koçak, Büşra Pekin'e paylaşımı sonrası olay bir göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:26
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