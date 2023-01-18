Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Fena ti’ye aldı

Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımamıştı.

Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü. Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", "Ana tanıyamadım ya la", "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?" yorumlarında bulunmuştu.