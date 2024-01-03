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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Evliliklerinden aşka bakışına dair pek çok konuda konuşan Demirel, eşine yeniden aşık olduğu anları anlattı. "İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık!" diyen Demirel, ailesiyle birlikte yaşadığı büyük Kahramanmaraş depremi sonrası eşinin manevi duruşuna vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:30
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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, 2010'da Volkan Demirel ile nikah masasına oturmuştu. Şubat 2014'te Yade'nin doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, Ağustos 2017'de Yeda adını verdikleri ikinci kızlarını kucaklarına almışlardı.

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

"İLK HEYECANI TAŞIYAMADIK"

Zeynep Sever Demirel, katıldığı programda Volkan Demirel ile evliliğine dair çok özel açıklamalarda bulundu.

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

Aşka bakış açısını anlatan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık!"

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

"Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı."

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

"VOLKAN ÇOK KONFOR DÜŞKÜNÜDÜR"

Eşiyle farklı karaktere sahip olduklarını belirten tescilli güzel, "Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir. Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim. O mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir" ifadelerini kullandı.