Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”

"VOLKAN ÇOK KONFOR DÜŞKÜNÜDÜR"

Eşiyle farklı karaktere sahip olduklarını belirten tescilli güzel, "Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir. Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim. O mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir" ifadelerini kullandı.