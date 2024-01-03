03 Ocak 2024, Çarşamba
Zeynep Demirel’den Volkan Demirel itirafı! “İlk heyecanımızı taşıyamadık”
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Evliliklerinden aşka bakışına dair pek çok konuda konuşan Demirel, eşine yeniden aşık olduğu anları anlattı. "İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık!" diyen Demirel, ailesiyle birlikte yaşadığı büyük Kahramanmaraş depremi sonrası eşinin manevi duruşuna vurgu yaptı.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:30
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