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40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle bir döneme damgasını vuran Halil Ergün, son dönemde değişimiyle adından söz ettirdi. 40 kilo birden veren Ergün'ün, zayıflama ameliyatı olduğu iddiası ileri sürüldü. Sessizliğini bozan usta oyuncu, "Kıskanmayın" dedi.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:10
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40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i olarak akıllara kazınan Halil Ergün, son haliyle ağızları açık bıraktı.

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40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın

20 günde 11 kilo, toplamda ise 40 kilo veren usta oyuncu, değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın

"BEDENİMLE BARIŞTIM"

Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu da dilden dile yayıldı. Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu.

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40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın

2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.

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40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın

Ergün açıklamasında "Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!" dedi.