03 Ocak 2024, Çarşamba
40 kilo vermişti! Halil Ergün’den zayıflama ameliyatı iddialarına cevap geldi: Kıskanmayın
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle bir döneme damgasını vuran Halil Ergün, son dönemde değişimiyle adından söz ettirdi. 40 kilo birden veren Ergün'ün, zayıflama ameliyatı olduğu iddiası ileri sürüldü. Sessizliğini bozan usta oyuncu, "Kıskanmayın" dedi.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:10
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