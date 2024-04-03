Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Yeşilçam'ın parlayan yıldızı 'Ayşecik'in son hali...

2 yaşında şöhret olmuştu, onu şimdi gören tanıyamıyor! Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinemasında unutulmaz bir iz bırakmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan oyuncu, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu da bırakan Değirmencioğlu, yeni mesleğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte Ayşecik'in son hali...