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Haberler Galeri Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Yeşilçam'ın parlayan yıldızı 'Ayşecik'in son hali...

Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Yeşilçam'ın parlayan yıldızı 'Ayşecik'in son hali...

2 yaşında şöhret olmuştu, onu şimdi gören tanıyamıyor! Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinemasında unutulmaz bir iz bırakmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan oyuncu, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu da bırakan Değirmencioğlu, yeni mesleğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte Ayşecik'in son hali...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:34
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Yeşilçam’ın parlayan yıldızı ’Ayşecik’in son haline bakın! Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Oyunculuğu bırakıp...

Türk sinemasının çocuk yıldızlarından 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu, zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

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Yeşilçam’ın parlayan yıldızı ’Ayşecik’in son haline bakın! Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Oyunculuğu bırakıp...

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

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Yeşilçam’ın parlayan yıldızı ’Ayşecik’in son haline bakın! Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Oyunculuğu bırakıp...

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

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Yeşilçam’ın parlayan yıldızı ’Ayşecik’in son haline bakın! Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Oyunculuğu bırakıp...

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın parlayan yıldızı ’Ayşecik’in son haline bakın! Zeynep Değirmencioğlu artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Oyunculuğu bırakıp...

İşte Zeynep Değirmencioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki deişimleri...