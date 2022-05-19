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Zeynep Bastık'ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"

Yaptığı cover'larla yıldızı parlayan Zeynep Bastık, çıkardığı şarkılar ve sesiyle kariyerinde hızla yükseldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bastık yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren şarkıcının yeni hali takipçilerini ikiye böldü. Bazıları yeni stilini beğenirken, bazıları da eski haline övgüler yağdırdı. Yeni halini beğenmeyen takipçileri Bastık'ın bile yeni halinden mutsuz göründüğünü yazdı.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:22
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Zeynep Bastık’ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

YouTube'da yaptığı cover'larla yıldızı parlayan Zeynep Bastık, müzik dünyasnın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Güzel şarkıcı üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğmiz Temmuz ayında mutluluğa 'Evet' demişti.

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Zeynep Bastık’ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Zeynep Bastık, imaj değiştirdi. Ünlü güzel uzun saçlarını kestirdi. Bastık'ın son hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Zeynep Bastık’ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.

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Zeynep Bastık’ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Arnavut kökenli olan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı, müzik hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Zeynep Bastık’ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere ulaştıran güzel isim, uzun saçlarını kestirerek, imaj değişikliğine gitti.