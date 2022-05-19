Zeynep Bastık'ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"

YouTube'da yaptığı cover'larla yıldızı parlayan Zeynep Bastık, müzik dünyasnın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Güzel şarkıcı üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğmiz Temmuz ayında mutluluğa 'Evet' demişti.