19 Mayıs 2022, Perşembe
Zeynep Bastık'ın yeni imajı sevenlerini ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"
Yaptığı cover'larla yıldızı parlayan Zeynep Bastık, çıkardığı şarkılar ve sesiyle kariyerinde hızla yükseldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bastık yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren şarkıcının yeni hali takipçilerini ikiye böldü. Bazıları yeni stilini beğenirken, bazıları da eski haline övgüler yağdırdı. Yeni halini beğenmeyen takipçileri Bastık'ın bile yeni halinden mutsuz göründüğünü yazdı.
Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:22
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