20 Ekim 2023, Cuma
Zeynep Bastık milli yas eleştirisine AK Partili vekilden sert tepki: “Hem işgüzarlık hem de...”
Gazze'deki sivilleri katleden işgalci İsrail'in hastane saldırısı sonrası birçok Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Karar sonrası konser organizasyonları iptal edildi. Şarkıcı Zeynep Bastık, 3 günlük milli yas nedeniyle konserinin ertelenmesine tepki göstererek "Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, konserlerin, iptal edilmesi mi olmalı?" ifadelerini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şarkıcıya tepki gösterip "Filistin'in acılarına ortak olduğumuz bu anlamlı süreci kronik bir maişet sorununa dönüştürmek hem işgüzarlık hem de sanat bilmezliktir" dedi.
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:47
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