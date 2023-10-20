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Haberler Galeri Zeynep Bastık milli yas eleştirisine AK Partili vekilden sert tepki: “Hem işgüzarlık hem de...”

Zeynep Bastık milli yas eleştirisine AK Partili vekilden sert tepki: “Hem işgüzarlık hem de...”

Gazze'deki sivilleri katleden işgalci İsrail'in hastane saldırısı sonrası birçok Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Karar sonrası konser organizasyonları iptal edildi. Şarkıcı Zeynep Bastık, 3 günlük milli yas nedeniyle konserinin ertelenmesine tepki göstererek "Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, konserlerin, iptal edilmesi mi olmalı?" ifadelerini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şarkıcıya tepki gösterip "Filistin'in acılarına ortak olduğumuz bu anlamlı süreci kronik bir maişet sorununa dönüştürmek hem işgüzarlık hem de sanat bilmezliktir" dedi.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:47
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Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterdi! Eleştiri yağdı: “Hem işgüzarlık hem de…”

İşgalci İsrail, Hamas'ın saldırısı sonrasında "Teröristlerle mücadele ediyoruz" diyerek Gazze'deki Filistinli Müslüman sivillere yönelik katliam saldırıları başlattı. İsrail en son 17 Ekim'de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı ve yaklaşık 500 sivilin ölmesine neden oldu.

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Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterdi! Eleştiri yağdı: “Hem işgüzarlık hem de…”

İsrail'in savaş suçu sayılan hastane bombalama olayı sonrasında bazı ülkeler milli yas da ilan etti. Türkiye de Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile önümüzdeki cumartesi günü güneşin batışına kadar üç günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

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Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterdi! Eleştiri yağdı: “Hem işgüzarlık hem de…”

KONSERİNİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU, TEPKİ GÖSTERDİ

Filistin'in acılarını paylaşmak adına üç günlük milli yas ilan edilmesi ardından konserler de ertelendi. Şarkıcı Zeynep Bastık ise üç günlük yas nedeniyle 20 Ekim'deki Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterdi! Eleştiri yağdı: “Hem işgüzarlık hem de…”

Ancak şarkıcı konserin iptal edilmesine tepki gösterdi. Instagram hesabından yaptığı açıklamada Zeynep Bastık "Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, konserlerin, tiyatro oyunlarının tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı? Kocaman bir sektörüz.

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Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterdi! Eleştiri yağdı: “Hem işgüzarlık hem de…”

Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımı, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız.

Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.