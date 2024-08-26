26 Ağustos 2024, Pazartesi
Zerrin Özer'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! Hastalığını anlattı! 'Psikolojim bozuldu...'
Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Zerrin Özer, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, son olarak sağlık durumu, yeni projeleri, özel hayatı ve müzik dünyasındaki vefasızlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Özer, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:16