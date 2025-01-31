31 Ocak 2025, Cuma
Zembilli'nin Gülnur'u Melis Özçimen'in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...
atv'nin yeni dizisi Zembilli, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise 'Gülnur' karakterine hayat veren Melis Özçimen oldu. Oyuncuyu sosyal medyada takibe alanlar çocukluk halini görünce şaştı kaldı. Özçimen'in paylaşımını gören herkes aynı şeyi söyledi.
Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:33