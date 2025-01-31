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Zembilli'nin Gülnur'u Melis Özçimen'in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

atv'nin yeni dizisi Zembilli, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise 'Gülnur' karakterine hayat veren Melis Özçimen oldu. Oyuncuyu sosyal medyada takibe alanlar çocukluk halini görünce şaştı kaldı. Özçimen'in paylaşımını gören herkes aynı şeyi söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:33
Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicileri derinden etkiledi.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Samimi hikayesi ve birbirinden özgün karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Zembilli dizisinde "Gülnur Taşçı" karakterini canlandıran Melis Özçimen ise hem performansı hem de güzelliğiyle dikkat çekti.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Gözü yükseklerde Gülnur, herkesi, her şeyi küçümser. Havalıdır, alımlıdır, biraz artistliğe düşkündür biraz asriliğe. Onun gibi kimse ilenemez. Sevilmek tek amacıyken, sonunda o da aşkın bir oyun olmadığını öğrenir.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Özçimen, Instagram'dan paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla adından söz ettirdi.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Güzelliğiyle övgüler toplayan oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bir insan hiç mi değişmez", "Sadece büyümüş" "Maşallah" şeklinde yorumlarda bulundu.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

İşte Melis Özçimen'in küçüklük hali

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

İşte ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alan Zembilli'nin genç yürekleri...

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Adem Kozlu (Emre Dinler): Zembilli kasabasının motor tamircisi, sözünün eri, gözü pek, mert, yiğit bir delikanlı… Aynı zamanda da pehlivan. Adem, gönlünü, kardeşinden öte sevdiği dediği Murad'ın kız kardeşine, Fidan'a kaptırmıştır.

Esma Selek (Sude Zülal Güler): Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Sözünü esirgemeyen, inandığından vazgeçmeyen, dışı sert, içi narin, güzeller güzeli bir kızdır Esma…

Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu): Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Bir güvercinin kanadında sevda şiirleri konardı penceresine. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

İlyas Dibekçi (Atakan Hoşgören): İstediğini elde etmek için yapmayacağı şey yoktur İlyas'ın. Sevgisiz ve yalnız büyümenin cezasını herkese keser. İlyas'a göre aşk için her şey mübahtır…

Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk): En büyük hayali müzisyenlik olduğu için köy düğünlerinde, sünnetlerde, nişanlarda şarkıcılık yapar ama kasabanın fırıncısıdır Kadir. Hiç anlaşamadığı babasıyla başı derttedir. İflah olmaz şekilde aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.

Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak): Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur olan Nuran, bu dikenli yolu gül bahçesine çevirecektir. Oldukça sade ve duru görünüşü, yüreğindeki aydınlığın bir yansımasıdır. Akıllı ve hamarattır.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Vahit Selek (Aykut Yılmaz): Kasabanın müezzini, gönlü güzel, bir mübarek adamdır Vahit. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya bile cesaret edemediği bir sevdiği… İyi niyetinden ve kimseye hayır diyemediğinden başı dertten kurtulmaz.

Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu): Annesinin göz bebeği, dedesinin gönül yarası, hem veteriner, hem define avcısı… Sürekli arayan, bulunca tamamlanacağına inanan, hayalperest, neşeli, güçlü bir adamdır Tarık. Kardeş gibi bildiği dostlarına düşkündür, onlar için ne gerekiyorsa yapar.

Gülnur Taşçı (Melis Özçimen): Gözü yükseklerdedir Gülnur'un. Herkesi, her şeyi küçümser. Havalıdır, alımlıdır, biraz artistliğe düşkündür.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Şükran Elmaz (Melisa Bostancıoğlu): Mütevazi, kendi halinde, aklı başında bir kızdır Şükran. Abisi Necip'in tersine herkesin iyiliğini, mutluluğunu ister. Gönül almaya, küsleri barıştırmaya çalışır.

Zembilli’nin Gülnur’u Melis Özçimen’in çocukluk haline bakın! Hiç değişmemiş...

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.