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Elvin Levinler'in doktoru uyardı! "Artık abartmak yok" Kalp ameliyatı sonrası...

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle ünlenen Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalbinden operasyon geçirmişti. Sevenlerini telaşlandıran oyuncu, sosyal medya hesabından doktorunun uyarısını paylaştı. Levinler'in 'Günde 1 bardak içiyorum. Artık abartmak yok' diyerek bahsettiği içecek, meğer kalp rahatsızlıklarına yol açıyormuş.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:05
Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

"Alemin Kıralı", "Salih Kuşu", "Babam Sınıfta Kaldı" ve "İnadına Aşk" gibi dizilerle hafızalarımıza kazınan oyuncu Elvin Levinler, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

Sosyal medyaya içerik üreten Levinler, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

Kısa süre önce babasını kaybeden oyuncu, şu sıralar, hem sağlık hem de duygusal anlamda zorlu günler geçiriyor.

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda"

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

Son olarak "iyiyim" paylaşımı yaparak sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi veren Elvin Levinler kalbinden geçirdiği rahatsızılığının ardından doktorunun önerisini ilk kez açıkladı!

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

DOKTORU UYARDI

Bir video çeken Levinler, "Doktorum 'Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin' dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi...

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri" ifadelerini kullandı.

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

MATCHA ÇAYI NEDİR?

Gyokuro cinsi çay ağaçlarından elde edilen matcha çayı özel olarak yetiştirilir ve yeşil çay çeşitlerinden birisidir. Gölgede yetiştirildikten sonra çay ağacı yapraklarının oksitlenmeden toplanmasıyla hazırlanır. Toplandıktan sonra özel yöntemlerle kurutulur ve toz haline getirilir.

Elvin Levinler’in doktoru uyardı! Artık abartmak yok Kalp ameliyatı sonrası...

Japonya'da sıklıkla kullanılan yeşil renge sahip bu çay günümüzde ise birçok farklı ülkede tüketilen bir çay haline geldi. Matcha çayı faydaları ile öne çıkar ve sade yeşil çaya göre daha çok tercih edilir. Okinawa gibi dünyanın en uzun yaşayan insanların olduğu bir bölgede bu çayın tüketilme oranının oldukça fazla olduğu bilinir.

İçmeden ve düzenli kullanımdan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.