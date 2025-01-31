31 Ocak 2025, Cuma
Elvin Levinler'in doktoru uyardı! "Artık abartmak yok" Kalp ameliyatı sonrası...
Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle ünlenen Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalbinden operasyon geçirmişti. Sevenlerini telaşlandıran oyuncu, sosyal medya hesabından doktorunun uyarısını paylaştı. Levinler'in 'Günde 1 bardak içiyorum. Artık abartmak yok' diyerek bahsettiği içecek, meğer kalp rahatsızlıklarına yol açıyormuş.
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:05