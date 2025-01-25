Zembilli'nin Esma'sı Sude Zülal Güler konuştu: "7 yaşından beri setlerdeyim"

Önce dizinin ismiyle başlamak istiyorum. Zembilli kelime anlamı olarak nedir? Daha önceden bildiğiniz bir şey miydi?

Çok net bir şekilde bilmiyorum ne anlama geldiğini açıkçası, daha önce de duymamıştım. Zembilli aslında hikayemizin geçtiği kasabanın adı.

KOLAY ADAPTE OLDUM

Diziye dahil olma sürecinizi öğrenebilir miyim? Neydi size cazip gelen?

Bu tarz tüm karakterlerin bir bütün oluşturduğu ve komedidram dengesinin güzel olduğu bir işte yer almayı hep istemişimdir. Samimi hikâyesi beni bu işe çekti. Dâhil olma süreci benim için biraz hızlı oldu ama kolay adapte olduğumu düşünüyorum.

İşin şehir dışında bir köyde olması sizin için bir handikap mıydı yoksa şehir dışı işleri sever misiniz?

Biz işimizi, dokusu hikâyeye uygun bir köyde çekiyoruz. Biraz uzak ama çok güzel bir yer. İşimizde izlediğimiz resimleri buradan başka yerde bu kadar güzel alabilir miydik bilmiyorum. Mekânların dokusu işe çok uygun ve çok güzel.