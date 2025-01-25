Zembilli'nin Esma'sı Sude Zülal Güler konuştu: "7 yaşından beri setlerdeyim"

7 YAŞINDAN BERİ SETLERDEYİM
Oyunculuğa ilginizi ne zaman keşfettiniz? Oyuncu olmak istemenizdeki sebep neydi?
Ailemin yönlendirmesiyle hobi olarak reklam çekimlerine gitmemle başladı aslında, daha 7 yaşımdaydım. Zamanla bana inanılmaz keyif vermeye başladı. Kendimi başka bir meslek yaparken düşünemiyorum, işimi çok seviyorum.
Oyunculuk kariyeriniz oldukça genç yaşta başladı. Bu süreç sizin için nasıl bir deneyimdi?
Bence bu mesleğe genç yaşta başlamanın avantajları da var, dezavantajları da. Avantajları daha çok bence. Şu an temel bilgilerimin üzerine deneyimlerimi ekleye ekleye işimi yapmaya devam ediyorum.
Ailenizin bu süreçteki tepkisi veya desteği nasıl oldu?
Aslında onların desteğiyle oldu her şey. Kendimi bulmamı sağladılar. Annem beni okul çıkışı alıp reklam görüşmelerinin yapılacağı ajanslara görüşmeye götürürdü. Hiç unutmuyorum, neredeyse 40 çocuk vardı görüşme yerinde ve annem saatlerce benim o görüşmeye girmemi bekledi. İyi ki de beklemiş. O görüşmenin sonucunda reklamda oynamam için beni seçmişlerdi.