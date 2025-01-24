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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' rolüyle büyük çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Saraçoğlu, meğer Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş. İşte ünlü oyuncunun keşfedilme hikayesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 17:00
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, son olarak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2025'te boy gösterdi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisiyle magazin gündeminde sıklıkla yer alan Saraçoğlu, bu kez hayatı hakkında şaşırtan bir gerçekle gündeme geldi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Güzel oyuncu meğer, şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz sayesinde keşfedilmiş! İşte, Afra Saraçoğlu hakkında bilinmeyenler...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Yıllar önce, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Saraçoğlu, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

"ANNEM ÖZCAN DENİZ'E MESAJ ATMIŞ"

Saraçoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum."

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Bunun üzerine Afra Saraçoğlu'nun annesi de merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

İŞTE MERAK EDİLEN ANNESİ

Saraçoğlu, annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun resmen kopyasıymış.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!

Anne-kızı yan yana görenler, kardeş sanıyor...