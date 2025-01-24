24 Ocak 2025, Cuma
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş!
Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' rolüyle büyük çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Saraçoğlu, meğer Özcan Deniz sayesinde ünlü olmuş. İşte ünlü oyuncunun keşfedilme hikayesi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 17:00