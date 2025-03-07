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Zembilli'nin Bekir'i Murat Akkoyunlu'nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Zembilli dizisinde Bekir karakterine hayat veren usta oyuncu Murat Akkoyunlu, bu kez kızıyla gündemde. Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun kızı Mira, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Baba-kızı yan yana görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:08
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

"Şevkat Yerimdar", "Güldür Güldür Show", "İşler Güçler", "Eyvah, Ramazan Bey", "Çakallarla Dans 7" gibi projelerde yer almış olan oyuncu Murat Akkoyunlu'nun hayatı sevenlerinin yakın takibinde...

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Ünlü oyuncu, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi "Zembilli" ile adından söz ettiriyor...

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Ünlü oyuncu, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Kılıç gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide "Bekir" karakterini canlandırıyor.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, bu kez de kızıyla gündeme geldi.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncunun kızı Mira kocaman oldu.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Baba-kızı yan yana görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

KIZI AYNI BABASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Babasına bu kadar mı benzer", "Maşallah kocaman olmuş", "Aynı babası" gibi yorumlarda bulundu.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Murat Akkoyunlu'nun eşi ve kızı

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu’nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...

Murat Akkoyunlu'nun kızı Mira