07 Mart 2025, Cuma
Zembilli'nin Bekir'i Murat Akkoyunlu'nun kızı kocaman oldu! Babasına bu kadar mı benzer...
Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Zembilli dizisinde Bekir karakterine hayat veren usta oyuncu Murat Akkoyunlu, bu kez kızıyla gündemde. Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun kızı Mira, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Baba-kızı yan yana görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:08