Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim."