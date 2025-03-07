07 Mart 2025, Cuma
Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...
Magazin dünyası, Cenk Torun ile 24 yıllık eşi Nevin Torun'un boşanma haberleriyle çalkalanırken, ortaya atılan yasak aşk iddiası herkesi şaşırttı. Torun'un 26 yaşındaki partneri Mahassine Merabet ile sevgili olduğu öne sürülürken, ünlü oyuncunun rol arkadaşından çok konuşulacak açıklamalar geldi. Torun ise günler sonra sessizliğini bozarak iddialara son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:48