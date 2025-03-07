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Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Magazin dünyası, Cenk Torun ile 24 yıllık eşi Nevin Torun'un boşanma haberleriyle çalkalanırken, ortaya atılan yasak aşk iddiası herkesi şaşırttı. Torun'un 26 yaşındaki partneri Mahassine Merabet ile sevgili olduğu öne sürülürken, ünlü oyuncunun rol arkadaşından çok konuşulacak açıklamalar geldi. Torun ise günler sonra sessizliğini bozarak iddialara son noktayı koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:48
Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Turizmci Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, zina gerekçesiyle, eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Eşine 40 milyon liralık tazminat davası açan Torun, 50 yaşındaki oyuncunun dizideki rol arkadaşı 26 yaşındaki Faslı Mahassine Merabet ile bir ilişki yaşadığını iddia etmişti.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Hem boşanma davası hem de yasak iddialarıyla gündem olan Cenk Torun ve dizideki partneri Mahassine Merabet, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanladı.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

CENK TORUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü oyuncu günler sonra sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Torun şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun'la yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim."

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Ancak ikilinin rol arkadaşları Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik, yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yapmıştı.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

''EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''

Nişantaşı'nda görüntülenen Hamza, Torun'un 12 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu belirterek, "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" dedi.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

"AYNI ODADA KALIYORLARDI"

Çevik ise, "Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk" diye konuşmuştu.

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet

Cenk Torun sessizliğini bozdu! Rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor? Kendisinden yaşça küçük...

Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet