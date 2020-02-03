Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay, estetiksiz haline ait fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi. 41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. İşte başta Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali...