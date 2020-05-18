Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle nu yıla damga vuran Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliği ve sportifliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Mine Tugay'ın yaşı...