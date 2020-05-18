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Haberler Galeri Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle nu yıla damga vuran Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliği ve sportifliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Mine Tugay'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 18:13
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle fenomen haline gelen Mine Tugay yaşıyla merak konusu oldu. İşte Mine Tugay ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987