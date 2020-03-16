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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliği ve sportifliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Mine Tugay'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 14:05
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