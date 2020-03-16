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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliği ve sportifliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Mine Tugay'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 14:05
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle fenomen haline gelen Mine Tugay yaşıyla merak konusu oldu. İşte Mine Tugay ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

KADİR DOĞULU

19 NİSAN 1982

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...

EBRU GÜNDEŞ

12 EKİM 1974