Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Mine Tugay, Zalim İstanbul izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Mine Tugay yaptığı spora borçlu olduğu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, yaşı merak konusu oldu. Uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan Mine Tugay'ın yaşı herkesi şaşırttı.