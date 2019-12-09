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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Mine Tugay, Zalim İstanbul izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Mine Tugay yaptığı spora borçlu olduğu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, yaşı merak konusu oldu. Uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan Mine Tugay'ın yaşı herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:14
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Mine Tugay, Zalim İstanbul izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Mine Tugay yaptığı spora borçlu olduğu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, yaşı merak konusu oldu.

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

Uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan Mine Tugay'ın yaşı herkesi şaşırttı. Peki Mine Tugay kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

MİNE TUGAY

28 Temmuz 1978

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay yaşıyla dikkat çekti! Mine Tugay...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949