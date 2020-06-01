Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbu dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Fikret Kuşkan, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan'ın özel hayatı mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Kuşkan'ın eşi merak konusu oldu. İşte başarılı oyuncu Fikret Kuşkan'ın merak edilen eşi...