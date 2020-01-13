13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Fikret Kuşkan, son dönemin gözde oyuncularından olmayı başardı. Karaçay Ailesi'nin otoriter reisi olan ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Fikret Kuşkan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri 'Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? sorusuna cevap aradı. İşte Fiktet Kuşkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:57
  • 1
  • 73
Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Fikret Kuşkan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Fikret Kuşkan ve pek çok ünlü ismin yaşı…

  • 2
  • 73
Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

CANSU DERE

14 Ekim 1980

  • 3
  • 73
Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

MURAT DALKILIÇ

7 Ağustos 1983

  • 4
  • 73
Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

  • 5
  • 73
Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

TOLGA SARITAŞ

30 Mayıs 1991