Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? Fikret Kuşkan yaşıyla merak konusu oldu

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Fikret Kuşkan, son dönemin gözde oyuncularından olmayı başardı. Karaçay Ailesi'nin otoriter reisi olan ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Fikret Kuşkan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri 'Zalim İstanbul Agah kaç yaşında? sorusuna cevap aradı. İşte Fiktet Kuşkan'ın yaşı...