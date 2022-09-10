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Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

Arkadaşlarıyla İstanbul Şile'ye giden Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı. Yüzünden feci şekilde yaralanan ve 50'den fazla dikiş atılan ünlü isim, "Bugün benim ölüm haberimi de yazabilirdiniz" dedi. Olayın hayvan sevgisini etkilemediğini söyleyen Altıntop, "Hayvanın suçu günahı yok, ben onun alanına girdim" dedi.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 11:35
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Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile'de dehşeti yaşadı. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı.

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Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

Ünlü manken o anları şöyle anlattı:

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Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

"YÜZÜMÜN SOL TARAFI PARÇALANDI"

"Arkadaşımın köpeği yerde yatıyordu. Yanına gittim, sevdim okşadım. Eğilip yüzünü öpmek istedim. Bir anda yüzüme saldırdı. Kimse müdahale edemeden bıraktı, kenara çekildi. Olay 10 saniye içinde olup bitti."

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Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

"Yüzümün sol tarafı parçalandı. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar yapabileceklerini yaptı ama 'İz kalma ihtimali var' dediler. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler."

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Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

ÖLÜM HABERİMİ YAZABİLİRDİNİZ

Köpeğin sahibi olan arkadaşından şikâyetçi olmadığını söyleyen Tuğba Altıntop, "Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. Akita cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde Macar Rottweiler köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için Pomeranian Spitz cinsi bir köpek besliyorum" dedi.