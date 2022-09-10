10 Eylül 2022, Cumartesi
Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende
Arkadaşlarıyla İstanbul Şile'ye giden Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı. Yüzünden feci şekilde yaralanan ve 50'den fazla dikiş atılan ünlü isim, "Bugün benim ölüm haberimi de yazabilirdiniz" dedi. Olayın hayvan sevgisini etkilemediğini söyleyen Altıntop, "Hayvanın suçu günahı yok, ben onun alanına girdim" dedi.
Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 11:35
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