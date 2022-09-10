Yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

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Köpeğin sahibi olan arkadaşından şikâyetçi olmadığını söyleyen Tuğba Altıntop, "Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. Akita cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde Macar Rottweiler köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için Pomeranian Spitz cinsi bir köpek besliyorum" dedi.