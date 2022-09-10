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Haberler Galeri Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Amine Gülşe'ye yaptığı jestlerle adından söz ettiren Mesut Özil, şimdi de eşinin ailesi için kolları sıvadı. Gülşe'nin annesi için Beykoz'da 12 milyon liraya villa alan Özil, kayınbiraderinin işine destek oldu. Bir süre önce lüks teknoloji ürünü aksesuvarlar satan şirket kuran Şahan Gülşe'ye unutulmaz bir jest yaptı.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 12:50
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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Eşi için sık sık pahalı jestler yapan Mesut Özil, eşinin ailesini de çok seviyor, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Daha önce kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Beykoz'da 12 milyon liraya villa alan yıldız futbolcu, bu kez de kayınbiraderi için kolları sıvadı.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Özil bir süre önce lüks teknoloji ürünü aksesuvarlar satan şirket kuran Şahan Gülşe'ye unutulmaz bir jest yaptı.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Mesut, kayınçosunun kurduğu şirketin reklam filminde oynayacak. Bu haber, aksesuvarları üreten İsveç firmasında da sevinçle karşılandı.

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Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Amine Gülşe'nin abisiyle olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İşte Amine Gülşe'nin abisi Şahan Gülşe...