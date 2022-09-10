Mesut Özil’den Amine Gülşe’nin abisine büyük jest! İsveç’te de sevinçle karşılandı

Amine Gülşe'ye yaptığı jestlerle adından söz ettiren Mesut Özil, şimdi de eşinin ailesi için kolları sıvadı. Gülşe'nin annesi için Beykoz'da 12 milyon liraya villa alan Özil, kayınbiraderinin işine destek oldu. Bir süre önce lüks teknoloji ürünü aksesuvarlar satan şirket kuran Şahan Gülşe'ye unutulmaz bir jest yaptı.